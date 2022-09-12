Калининградская область получит 5,5 млрд руб. после ограничения транзита

Правительство России выделит 5,5 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, передает ТАСС.

Председатель кабина напомнил, что в результате действий недружественных государств, в частности Литвы, Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов.

Ранее в ходе своего визита в Калининградскую область президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти страны будут стремиться к тому, чтобы перевозки между регионом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны.

Таким образом он ответил губернатору Калининградской области Антону Алиханову на его предложение поручить Министерству транспорта РФ перебазировать в регион свободные паромы и сухогрузы, чтобы обходить ограничения на транзит грузов, вводимые Литвой, а также о субсидиях на перевозки между западным эксклавом и остальной частью России.