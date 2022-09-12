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FT: Индонезия хочет наладить импорт нефти из России ради сдерживания цен внутри страны

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Depositphotos

Индонезия захотела найти возможность импортировать нефть из России ради сдерживания цен на энергоносители на внутреннем рынке. Об этом заявил в интервью газете Financial Times президент островного государства Джоко Видодо.

«Индонезия намерена закупать российскую нефть. Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — отметил Видодо.

По данным издания, если Индонезия последует примеру Индии и Китая, которые резко нарастили закупки российской нефти, то Россия сможет компенсировать часть выпадающих объемов поставок в Европу.

Аналитики посчитали, что в период с марта по май 2022 года Азиатско-Тихоокеанский регион более чем в четыре раза нарастил поставки российской нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот страны Европы за этот же период снизили импорт с 2,04 млн до 1,49 млн баррелей в сутки.

11 сентября руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что помимо индийского и китайского рынка, Россия может продавать свое сырье таким заинтересованным странам как Южная Корея и Вьетнам.

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