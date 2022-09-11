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Business Standard сообщил о просьбе России к Индии касательно потолка цен на нефть

Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от потолка цен на нефть

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Depositphotos

Россия предложила Индии поставлять нефть по более низкой стоимости, если Нью-Дели откажется поддержать инициативу стран Группы семи (G7) по введению потолка цен на нефть из РФ. Об этом пишет индийская газета Business Standard, ссылаясь на неназванных официальных лиц и МИД Индии.

По информации источников издания, предполагается, что «существенные скидки» на российскую нефть будут больше, чем те, которые Ирак предлагал в последние два месяца.

«Взаимен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7», — сказал официальный представитель МИД Индии.

По его словам, решение по этому вопросу будет принято позднее, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть.

2 сентября министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на нефть из РФ. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше потолка, согласованного коалицией.

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