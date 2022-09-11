Publico: Португалия с февраля не выдала ни одной «золотой визы» россиянам

Португалия отказала в выдаче «золотых виз» всем гражданам России, запросившим их после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила португальская газета Publico, передает ТАСС.

Как напоминает газета, в конце февраля 2022 года португальские власти приостановили рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» россиянам.

По данным издания, Служба по делам иностранцев и границ получила с февраля по август десять запросов от граждан России на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, однако все они были отклонены.

За последние десять лет, как отмечает агентство, гражданам России было выдано более 430 португальских «золотых виз», общий объем инвестиций составил свыше €277 млн.

Ранее сообщалось, что Португалия, Греция и Кипр не поддержали запрет на въезд россиян в Евросоюз.