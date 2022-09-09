В Минфине США заявили, что потолок цен на нефть не лишит РФ стимула ее продавать

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть из России, который обсуждают страны Группы семи (G7), предусматривает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки «черного золота» на мировые рынки. Соответствующее заявление он сделал во время виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института, передает РИА «Новости».

«Россия может угрожать тем, что не станет продавать нефть по цене ниже установленного «потолка», однако экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, попросту не имеет смысла. План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы (для Москвы) продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений», — сказал замминистра.

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива.

До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье. По его словам, страны, которые навязывают РФ свою волю, находятся «не в том положении», чтобы диктовать условия, и призвал их «одуматься». Путин также назвал решение о введении лимита цен на российские ресурсы «абсолютно тупым», предупредив, что оно «ни к чему хорошему» не приведет.

2 сентября министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше потолка, согласованного коалицией.