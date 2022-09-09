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Работники новгородской фабрики IKEA получили пособия на полгода вперед

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Персоналу завода IKEA, находящегося на территории Новгородской области, выплатили пособия на полгода вперед. Об этом заявил ТАСС зампредседателя правительства Новгородской области Анна Тимофеева.

По ее словам, в настоящий момент продолжается работа по смене собственника предприятия.

«У нас сейчас ведется работа по смене собственника предприятия. Людям сейчас выплачены пособия за шесть месяцев вперед. Они все заняли выжидательную позицию, ситуация сейчас держится под контролем», — пояснила Тимофеева.

С 4 марта текущего года компания Inter IKEA Group приняла решение остановить производственные предприятия «Икеа Индастри» в Российской Федерации. Также прекращены поставки материалов.

Ранее стало известно, что Минпромторг рассчитывает, что IKEA не уйдет окончательно из России. Организация анонсировала онлайн-продажу своих товаров, которая завершилась в середине августа.

Также фабрика IKEA в Тихвине возобновила работу с сохранением названия и руководства.

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