Посол Индонезии назвал условие срабатывания потолка цен на нефть из РФ

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что инициатива о введении потолка цен на нефть из РФ может сработать только, если Москва будет согласна с ограничениями, но, по мнению посла, она едва ли пойдет на это. Об этом Таварес рассказал в беседе с РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы слышали об идее введения потолка цен. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье. По словам российского лидера, страны, которые навязывают РФ свою волю, находятся «не в том положении», чтобы диктовать условия, и призвал их «одуматься». Путин также назвал решение о введении лимита цен на российские ресурсы «абсолютно тупым», предупредив, что оно «ни к чему хорошему» не приведет.