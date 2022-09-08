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Минпромторг оценил строительство корабельной верфи «Росатома» в 200 млрд рублей

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rosneft.ru

На строительство крупнотоннажной корабельной верфи «Росатома» на острове Котлин под Кронштадтом потребуется 200 млрд рублей. Слова заместителя главы Министерства промышленности и торговли России Виктора Евтухова приводит РБК.

По словам Евтухова, вышеназванный объем затрат — только предварительная оценка стоимости масштабного проекта. Он направил в госкорпорацию подробные вопросы о концепции и окончательной стоимости проекта.

19 августа глава Росатома Алексей Лихачев попросил президента России Владимира Путина дать поручение по новой верфи до конца года. Среди ключевых вопросов — производственные, технологические и финансовые вопросы реализации проекта по строительству новой суперверфи.

По словам Лихачева, крупный проект будет реализоваться при участии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). При этом планируется задействовать различные источники финансирования. Среди ключевых — частно-государственное партнерство, собственные и заемные денежные средства. Он также не исключил предоставления льготного кредитования на строительство новой верфи под Кронштадтом.

6 сентября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что развитие судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребует решения вопросов организации морского движения в акватории. Кроме того, для реализации этой цели потребуется строительство 75-80 судов ледового класса до 2035 года.

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