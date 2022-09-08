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Эксперт Громов: цены на газ в Европе снизились из-за заполненности хранилищ

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Global Look Press

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов заявил, что снижение биржевых цен на газ в Европе связано с заполненностью подземных хранилищ, а также сжатием за последние полгода европейского газового рынка. Об этом пишет РИА «Новости».

Громов уточнил, что одним из факторов сложившейся ситуации стало то, что европейцы несмотря на ограничения поставок российского газа выполнили задачи, которые ставились ЕК. Хранилища ЕС заполнены на 90%.

По оценке Громова, трейдеры, которые продают газ на споте, успокоились и понимают, что физический дефицит газа в Европе в ближайшие месяцы не угрожает даже в условиях отключения «Северного потока».

Ранее немецкое издание написало, что экономика Германии грядущей зимой столкнется со сложностями после остановки «Северного потока» со стороны российского «Газпрома».

2 сентября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них.

Затем в тот же день в «Газпроме» сообщили о приостановке работы на неопределенный срок «Северного потока». Тогда на турбине газопровода выявили ряд протечек. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейских политиков в приостановке работы трубопровода.

Ранее 7 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.

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