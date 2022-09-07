Глава «Новатэка» заявил о заинтересованности в покупке доли «Сахалин-2» после ухода Shell

Крупнейшему в России производителю сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэку» интересно принять в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РБК.

«Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее», — сказал совладелец «Новатэка».

Михельсон добавил, что после проведения аудита предприятие окончательно решит, участвовать ли в покупке доли в этом проекте или нет.

«Сахалин-2» — первый на территории России СПГ — завод, который производит около 11,5 млн т топлива ежегодно. До недавнего времени в качестве оператора проекта выступала зарегистрированная на Бермудских островах компания Sakhalin Energy.

В июне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.