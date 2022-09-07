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FT: в Нидерландах зафиксированы самые высокие цены на газ среди стран Европы

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди государств Европы зафиксированы в Великобритании, на газ — в Нидерландах. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices.

Причем, цены на электроэнергию на 30% выше, чем в Италии — эта страна оказалась на втором месте в списке. В ситуации с газом после Нидерландов следует Германия.

При этом в Венгрии зафиксированы самые низкие цены на газ для домохозяйств. Издание предполагает, что это связано с тем, что Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией и обеспечил поставки газа по более низким ценам. И это несмотря на то, что Европейский союза выступал против такого соглашения, пишет FT.

Ранее обозреватель Forbes Сэл Гилберти заявил, что остановка поставок российского газа может серьезно ударить как по Европе, так и по потребителям в США.

При этом президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые будут нарушать контракты на поставку нефти и газа.

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