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Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз снизил импорт газа из России с 40% до 9% с начала года

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Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу (ЕС) удалось с начала 2022 года снизить объем покупки газа из России с 40% до 9% к настоящему времени.

«Мы должны сократить доходы России, которые (президент России Владимир) Путин использует для финансирования этой спецоперации. В ее начале трубопроводный газ России составлял 40% всего импортируемого газа. Сегодня это всего 9% нашего импорта газа», — написала она в Twitter.

Ранее 7 сентября Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.

После этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что введение ограничения цен на российский газ является глупостью. По мнению президента, такое решение не имеет никаких перспектив.

Также Путин предупредил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе.

На прошлой неделе Министры стран-участников альянса G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) договорились о введении потолка цен на российскую нефть.

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