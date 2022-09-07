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Путин заявил, что «Роснефть» согласовала все вопросы по поставкам нефти в Монголию

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что госкорпорация «Роснефть» согласовала с Монголией все вопросы по поставкам нефти и нефтепродуктов. Об этом глава РФ сообщил в ходе встречи с монгольским премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин во время рабочей поездки в Монголию «достиг договоренностей о расширении сотрудничества».

«И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов», — добавил Путин.

В разговоре с премьером Монголии президент также упомянул возможную реализацию «крупного инфраструктурного проекта», в рамках которого российский газ будет поставляться в Китай через монгольскую территорию.

Ранее Путин заявил о планах встретиться с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и с председателем КНР Си Цзиньпинем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

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