Путин: российские бизнесмены не лишились бы своих яхт и счетов, если бы держали их в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российские бизнесмены не лишились бы своих счетов и яхт, если бы прислушались ранее к предупреждениям и держали их на территории России, а не за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация является «уроком для всех».

«Я предупреждал. Не потому, что я умнее, а просто потому, что у меня информации больше, но многие, кстати говоря, в том числе сидящие в этом зале, понимая это, ничего там особенно-то и не держали — за бугром. А все здесь, в дом. И оказались правы», — резюмировал президент.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что РФ не намерена обрезать контакты с западными странами. Глава государства добавил, что Россия в свою очередь заинтересована и в работе зарубежного бизнеса.