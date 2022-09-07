Росрыболовство захотело найти возможность для введения ограничений на вывоз красной икры

Росрыболовство пытается найти возможность, чтобы ввести ограничительные меры по экспорту красной икры. Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава ведомства Илья Шестаков.

«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры», — отметил Шестаков.

По его словам, ограничительные меры на экспорт необходимы для того, чтобы цены на красную рыбу были на низком уровне, и ее было в достатке.

22 августа Минпромторг разработал проект постановления, в котором вносит предложение провести эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023.

В середине июня в Государственной думе России первое чтение прошел законопроект, по которому авиапассажирам будет запрещено вывозить с Камчатки более десяти килограммов красной икры за один рейс. Этот законопроект, предложенный вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, является экспериментом по снижению количества незаконно добытой икры, которую вывозят из региона.