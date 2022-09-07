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Росрыболовство захотело найти возможность для введения ограничений на вывоз красной икры

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Росрыболовство пытается найти возможность, чтобы ввести ограничительные меры по экспорту красной икры. Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава ведомства Илья Шестаков.

«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры», — отметил Шестаков.

По его словам, ограничительные меры на экспорт необходимы для того, чтобы цены на красную рыбу были на низком уровне, и ее было в достатке.

22 августа Минпромторг разработал проект постановления, в котором вносит предложение провести эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023.

В середине июня в Государственной думе России первое чтение прошел законопроект, по которому авиапассажирам будет запрещено вывозить с Камчатки более десяти килограммов красной икры за один рейс. Этот законопроект, предложенный вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, является экспериментом по снижению количества незаконно добытой икры, которую вывозят из региона.

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