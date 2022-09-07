Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Режиссер Молочников заявил о «нулевой» позиции Богомолова... 14:08
Крис Пайн опроверг предположения, что на него плюнул Гарри Стайлс 14:04
Мясная ассоциация: запрет на разведение кур может затронуть до миллиона... 14:03
Канцлер ФРГ Шольц назвал «доброй традицией» способность немцев сплачиваться... 14:03
Путин поручил «Росатому» принять меры для усиления безопасности... 14:02
В Барнауле восьмилетнего ребенка пытались похитить трое мужчин 14:02
Британский наемник объяснил, почему ВСУ неспособны на крупные контрнаступления 14:02
Американский рэпер Пи Дидди бойкотировал adidas 14:02
Названа неочевидная опасность аскорбиновой кислоты 14:02
Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию 14:01

Путин: Польша закрыла «Ямал-Европу» из-за желания купить газ у Германии подешевле

close
100%
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Польша закрыла газопровод «Ямал-Европа» из-за желания покупать российский газ у Германии по реверсу чуть дешевле, а не только по политическим соображениям. Его слова на пленарной сессии ВЭФ передает РИА «Новости».

«Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод «Ямал-Европа», но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от «Газпрома»», — сказал президент.

По его словам, Германия, «получая самый дешевый газ», продавала его Польше «чуть-чуть подороже».

Путин также заявил, что Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. В своем комментарии относительно обвинений России в использовании политики «газового шантажа» президент подчеркнул, что РФ продолжает поставлять газ своим партнерам в необходимых количествах.

По словам президента, Украина по собственной инициативе отключила одну из ниток газопровода, проходящую на ее территории, под предлогом «отсутствия контроля за ней».

«Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал-Европа» (проходит) через Польшу — Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», — заключил Путин.

Ранее агентство Bloomberg писало, что министры энергетики стан ЕС могут принять решение по введению потолка цен на российский газ на этой неделе.

"
"
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть