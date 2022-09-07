Путин: Польша закрыла «Ямал-Европу» из-за желания купить газ у Германии подешевле

Президент России Владимир Путин заявил, что Польша закрыла газопровод «Ямал-Европа» из-за желания покупать российский газ у Германии по реверсу чуть дешевле, а не только по политическим соображениям. Его слова на пленарной сессии ВЭФ передает РИА «Новости».

«Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод «Ямал-Европа», но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от «Газпрома»», — сказал президент.

По его словам, Германия, «получая самый дешевый газ», продавала его Польше «чуть-чуть подороже».

Путин также заявил, что Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. В своем комментарии относительно обвинений России в использовании политики «газового шантажа» президент подчеркнул, что РФ продолжает поставлять газ своим партнерам в необходимых количествах.

По словам президента, Украина по собственной инициативе отключила одну из ниток газопровода, проходящую на ее территории, под предлогом «отсутствия контроля за ней».

«Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал-Европа» (проходит) через Польшу — Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», — заключил Путин.

Ранее агентство Bloomberg писало, что министры энергетики стан ЕС могут принять решение по введению потолка цен на российский газ на этой неделе.