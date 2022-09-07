«Росптицесоюз» захотел запретить дачникам разводить кур и индеек

«Росптицесоюз» (объединяющий производителей мяса кур и яиц) собирается инициировать поправки в закон, который разрешает разведение кур на дачных участках, чтобы ограничить эту возможность. Об этом ТАСС заявила гендиректор союза Галина Бобылева.

«Мы готовим обращение по внесению поправок закон, мы против такой возможности у владельцев дач, так как это создает дополнительные риски по распространению гриппа птиц», — отметила Бобылева.

По ее словам, в России сейчас нет дефицита в подобной продукции. Поэтому особой нужды в разведении птицы на своем подворье нет.

Ранее в среду «Коммерсант» писал, что «Росптицесоюз» захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Тогда Бобылева подтвердила изданию планы инициировать разработку поправок в законопроект, но не уточнила, в чем они заключаются.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о садоводстве и огородничестве. В документе указали, что допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы (кур) и кроликов.