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«Ъ»: производители мяса хотят ограничить россиян в содержании домашних птиц

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@AWLAArlington/Twitter

Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что производители мяса выразили опасения, что принятый закон в будущем может привести к распространению птичьего гриппа и попаданию вируса на предприятия. Это повлияет на сокращение производства.

Руководитель «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила изданию планы инициировать разработку поправок в законопроект, но не уточнила, в чем они заключаются.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов добавил, что существуют проблемы, которые связаны с проверкой соблюдения правил разведения птицы. Он утверждает, что большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.

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