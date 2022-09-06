«Газпром»: Россия и Китай переходят на расчеты за газ в рублях и юанях

Российский энергетический холдинг «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Уточняется, что глава российского холдинга Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту в ходе встречи в рамках ВЭФ-2022.

«В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в сообщении «Газпрома».

По словам Алексея Миллера, новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Он выразил уверенность, что переход на новый расчет даст дополнительный импульс развитию экономик России и Китая, а также послужит «отличным примером для других компаний».

Ранее Миллер сообщал о начале проектирования «Газпромом» нового газопровода в Китай с Дальнего Востока.