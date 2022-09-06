Японские власти объявили о готовности покупать СПГ у других стран

В случае возникновения необходимости, Япония готова покупать сжиженный природный газ у других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры.

«Мы планируем обеспечить стабильные поставки СПГ, используя различные средства, в том числе и закупки в средней и долгосрочной перспективе в случае необходимости и в необходимом объеме у других экспортеров, помимо России, а также на спотовом рынке», — заявил Нисимура.

При этом японский министр отметил позитивные шаги по сохранению долей японских компаний в проекте «Сахалин-2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желающих войти в проект «Сахалин — 2» достаточно.

Российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2». Кабмин поручил подготовить соответствующие документы ООО «Сахалинская энергия» для передачи доли.