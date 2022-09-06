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Товарооборот между Россией и странами АСЕАН достиг $20 млрд

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В 2021 году объем товарооборота между Россией и странами АСЕАН увеличился на 27,5% и составил $20 млрд, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, принявший участие в бизнес-диалоге «Россия – АСЕАН» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, это не предел, и у делового сотрудничества России-АСЕАН есть большие перспективы для роста. Президент Торгово-промышленной палаты РФ отметил необходимость возможности платежей в национальных валютах и признание карты МИР, а также важность решения проблемы транспортного сообщения между государствами.

В свою очередь, председатель делового совета «Россия – АСЕАН» Иван Поляков назвал перспективными направлениями для дальнейшего сотрудничества проекты с учетом целей устойчивого развития, реализацию экологических и климатических программ, промышленную кооперацию, а также процессы цифровой трансформации экономики.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил заинтересованность России в укреплении сотрудничества со странами АСЕАН, чей суммарный ВВП занимает пятую позицию в мире. По его словам, это большой и динамично развивающийся рынок, взаимодействие с которым является одним из приоритетных направлений.

Еще один участник дискуссии, министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, назвал Россию ключевым поставщиком энергоносителей, а также сельскохозяйственной продукции в страны АСЕАН.

«В рамках дорожной карты по сотрудничеству в сфере инвестиций мы плотно связали наши экономики и стремимся к тому, чтобы они становились сильнее за счет официальных встреч на высоком уровне, укреплении диалога и всестороннего вовлечения», — полагает министр.

Глава двустороннего комитета России, Грузии, Сербии и Боснии и Герцеговины, Индонезийская торгово-промышленная палата (KADIN) Дидит Ратам также назвал РФ ключевым партнером для Азиатского региона. «Мы очень воодушевлены встречей, которая состоялась в этом году между президентом Путиным и президентом Джоко Видодо в Москве», — отметил он.

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