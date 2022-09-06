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В Приморском крае могут построить АЭС

Минэнерго России рассматривает возможность строительства АЭС на юге Приморья

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Depositphotos

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривало возможность строительства атомной электростанции на Дальнем Востоке, в частности на юге Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Мы рассматривали эти площадки [на Дальнем Востоке], но окончательно мы еще не приняли решение... Есть один из вариантов — станция на юге Приморья», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что доля АЭС в энергобалансе производства РФ составляет практически 20%, по поручению президента России Владимира Путина она должна вырасти до 25% к 2040–2045 году.

Ранее стало известно, что государственная корпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Также сообщалось, что получение лицензии на строительство в Венгрии с участием России АЭС «Пакш-2» ожидается в ближайшие месяцы.

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