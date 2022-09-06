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Лихачев заявил об увеличении объема перевозок по Севморпути вопреки прогнозам скептиков

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Росатомфлот

Рост объемов российских грузоперевозок по Северному морскому пути опережает плановые значения. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он указал, что это происходит вопреки не подтверждающимся прогнозам скептиков о снижении роли СМП в условиях санкционного давления на страну.

«Да, мы видим небольшое временное проседание международного транзита. Тем не менее, перевозки РФ растут опережающими темпами», — указал руководитель госкопорции. По его данным, речь идет, примерно о 5-5,5-процентном росте перевозок по СМП каждый месяц.

Лихачев считает, что показатель за этот год достигнет 36 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Сбербанк собирается участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой. По его словам, у России в Арктике есть как экономические цели, так и цели по обеспечению обороноспособности страны и предотвращению чрезвычайных ситуаций, поэтому в регионе продолжит развиваться Северный морской путь, а также крупные экономические проекты, в том числе сфера энергетики.

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