Сбербанк собирается участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути

Сбербанк собирается принять участие в финансировании инфраструктуры Северного морского пути. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов, передает РИА «Новости».

«В транспортной части пока проекты до конца не оцифрованы операторами, но мы ожидаем, что сможем принять участие в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов соответствующего ледового класса», — рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также Попов отметил, что банк уже участвует в финансировании существующих и обсуждении новых проектов в сырьевом секторе в арктической зоне, которые будут потребителями услуг Северного морского пути.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой. По его словам, у России в Арктике есть как экономические цели, так и цели по обеспечению обороноспособности страны и предотвращению чрезвычайных ситуаций, поэтому в регионе продолжит развиваться Северный морской путь, а также крупные экономические проекты, в том числе сфера энергетики.

До этого внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия очень активно осваивает Арктику и добывает природные ресурсы со дна Северного Ледовитого океана. По ее словам, за два десятка лет существования Арктического совета РФ начала «агрессивную разведку нефти» в регионе, а также «предъявила возмутительные земельные претензии». Кроме того, Фрэнси указала, что Москва делает ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией.