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В России во всех квартирах с газом могут установить сигнализаторы утечек

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Газоанализаторы могут установить во всех квартирах в газифицированных домах. В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость, установку, обслуживание таких приборов и другого газового оборудования в квартирах. В Госдуму в ближайшее время собираются внести соответствующий законопроект, пишут «Известия», ссылаясь на заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

По ее словам, если этот документ примут, то во всех газифицированных квартирах в рамках очереди установят такие приборы. При утечках газоанализаторы автоматически отключают газ или громко сигнализируют о ЧП.

Как сообщила депутат, газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома, планируют обязать проводить установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием. Обычно в регионе это делает одна организация, указала она. В Москве, к примеру, такими работами занимается «Мосгаз».

Компания ежегодно осуществляет техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в столице, где голубым топливом пользуются свыше 1,8 млн семей, рассказали изданию в «Мосгазе».

В остальных же регионах проверку газовых плит, колонок, котлов производят по индивидуальным договорам с разными газовыми компаниями, уточнила парламентарий.

«Но это далеко не всегда поставщики голубого топлива, зачастую у таких организаций нет своей аварийно-диспетчерской службы, за разные квартиры в одном и том же доме может отвечать сразу несколько компаний», — заявила Разворотнева.

Она добавила, что в частных домах при газификации сегодня уже сразу устанавливают газоанализаторы.

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