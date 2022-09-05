Глава Минэнерго Шульгинов: добыча нефти на «Сахалине-1» остановлена под надуманным предлогом

Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство рассчитывает на оперативное восстановление добычи на проекте «Сахалин-1», остановленной под надуманным предлогом. Об этом сообщает ТАСС.

«По «Сахалину-1» история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения», — рассказал Шульгинов.

Он отметил, что в текущий момент проводится работа по восстановлении деятельности предприятия. В ней участвует оператор и участники консорциума. Шульгинов выразил мнение, что в ближайшее время все должно проясниться.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Камчатки заявил, что желающих войти в проект «Сахалин — 2» достаточно как среди российских, так и среди иностранных компаний.

До этого генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявлял, что решение России разрешить передачу долей в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation «очень важно» в вопросе стабильного энергообеспечения Японии.