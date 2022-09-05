Bloomberg предупредил о росте рисков банкротств европейских авиакомпаний зимой

Многие европейские авиакомпании предстоящей зимой столкнутся с угрозой банкротств из-за экономического и энергетического кризиса в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Риск банкротства европейских авиакомпаний этой зимой выросли. Более слабые авиакомпании сталкиваются с повышенным риском краха этой зимой, поскольку страны, спасшие перевозчиков во время коронавирусной пандемии, вынуждены оказывать финансовую поддержку другим государствам на фоне растущей инфляции», — заявили аналитики инвестиционной компании Sanford C. Bernstein.

Трудностей европейским авиакомпаниям доставляет и удорожание топлива. Кроме того, за последнее время выросли издержки по выплатам заработных плат сотрудникам в сочетании с сезонным сокращением авиаперевозок, утверждают в Sanford C. Bernstein.

«В подобных условиях небольшие перевозчики в Центральной и Восточной Европе будут наиболее уязвимы. В число наиболее подверженных риску перевозчиков вошла одна авиакомпания из Кипра, две из Албании, а также компании, базирующиеся в Белоруссии, Болгарии, Чехии, Грузии, Молдавии и Румынии», — заключили в инвестиционной фирме.

2 сентября немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 800 рейсов из-за забастовки пилотов в связи с низкими зарплатами. Предложение руководства компании по увеличению заработных плат сотрудникам на €900 не вызвало одобрение у протестующих. Забастовка пилотов может привести к серии протестов, схожих по масштабам с волнениями 2014-2016 годов, когда протесты привели к к резкому сокращению ежедневных авиаперелетов.