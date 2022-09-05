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Авиакомпания S7 запустит ежедневные рейсы из России в Турцию

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпания S7 Airlines с 26 сентября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Анталью и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Кроме того, с 22 октября будут запущены рейсы из Новосибирска, которые будут летать в Анталью еженедельно по субботам, а с 1 ноября – дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

«Рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром и возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно», — добавили в S7 Airlines.

По данным АТОР, Турция заняла первое место среди летних зарубежных направлений у россиян: в период с июня по август 2022 года страну посетили более 2,1 млн туристов из России, при этом около 1,85 млн путешественников отправили на отдых туроператоры. По сравнению с прошлым годом средний чек летнего тура по этому направлению вырос от 77% до 100%. Цены варьировались от 175 до 235 тысяч за путевку на двоих.

Ранее стало известно, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами.

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