Глава «Новатэка» Михельсон попросил у Путина ресурсов для реализации газификации Камчатки

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон на совещании у российского президента Владимира Путина заявил, что компания готова строить инфраструктуру под газификацию Камчатки, но для поставки туда газа просит дополнительную ресурсную базу с соответствующими условиями при лицензировании, а пока предлагает рассмотреть поставки газа в Петропавловск-Камчатский с «Сахалина-2», передает РИА «Новости».

По его словам, «Новатэк» разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приема СПГ в Петропавловске-Камчатском.

«Текущая оценка строительства регазификационного терминала составляет где-то 12,5 миллиарда рублей, газовозов - 16,2 миллиарда», — сказал он президенту, добавив, что компания готова это финансировать и заключить договора на строительство.

Также Михельсон подчеркнул, что делать это надо уже сейчас.

При этом, единственным вопросом остается организация поставок газа по регулируемым ценам. По словам главы компании, без дополнительных ресурсов организовать поставки по установленной ФАС, внутрироссийской цене «Новатэк» не сможет.

«В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта, в лицензионных условиях которой можно закрепить обязательство поставки необходимых 600 миллионов кубов газа на Камчатку по регулируемым ценам», — добавил он.

Михельсон подчеркнул, что на первом этапе, учитыва, что «Сахалин-2» стал российским юридическим лицом, пока возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этих месторождений.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел на Камчатку, где посетил экологический форум.