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Путин предрек «Новатэку» хорошие финансовые показатели по итогам 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что компания «Новатэк» продемонстрирует хорошие финансовые показатели и выплатит «солидные» дивиденды по итогам 2022 года. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Как мне докладывал и министр энергетики, и курирующий вице-премьер Новак Александр Валентинович, и министр финансов — финансовый результат этого года у компании будет очень хороший», — заявил Путин в ходе совещания в Петропавловске-Камчатском.

При этом Путин призвал «Новатэк» инвестировать в те регионы, в которых работает компания. К их числу президент отнес и Камчатский край. Он выразил надежду, что предприятие внесет существенный вклад в развитие этих регионов в связи с хорошими экономическими показателями.

1 сентября Bloomberg сообщил, что самые богатые россияне с начала года потеряли почти $54 млрд. Акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко с января 2022 года потерял $4,65 млрд. В настоящее время его состояние оценивается в $17,8 млрд.

Лидером по объему финансовых потерь среди российских миллиардеров стал совладелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. За первые восемь месяцев текущего года он потерял $7,53 млрд. Теперь его капитал составляет $21,3 млрд.

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