В Белоруссии построят новые предприятия в рамках инвестпроектов с Россией

Вице-премьер правительства Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что в рамках работы над союзными белорусско-российскими инвестиционными проектами в стране построят новые предприятия. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

«Я считаю, что это (может быть) «Могилевхимволокно» (ввод новых производств). С Татарстаном ведутся очень плотные переговоры. Думаю, это грандиозный проект, большие капиталовложения», — сказал Пархомчик.

По его словам, у страны есть много проектов в машиностроении. В том числе БелАЗ работает в белорусской Орше над инвестпроектом получения заготовок методом горячей кольцераскатки. Это будет первое такое производство на территории республики.

Кроме того, вице-премьер белорусского кабмина сообщил о необходимости выведения на производственную мощность БелАЭС и проведения обновления заводов нефтепереработки.

Ранее 4 сентября Пархомчик заявил, что энергетический кризис в Европе может стать для Белоруссии окном возможностей. По его словам, Минск может наладить поставки продукции из сферы деревообработки для отопления помещений европейским странам.