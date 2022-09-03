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Bloomberg: Путин вызвал панику в Великобритании остановкой «Северного потока»

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин вызвал в Великобритании панику, остановив работу газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Комментируя остановку работы газопровода на неопределенный срок бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что Великобритания и Европа слишком сильно зависят от поставок энергии из стран, «не таких уж дружелюбных».

«Мы как страна паникуем — Европа тоже паникует — и это неудивительно, и я не критикую это», — сказала Найт и отметила, что за последние 20-25 лет энергетическая политика Европы привела к большой зависимости от внешних стран.

По ее словам, европейские страны слишком много закрывали глаза на последствия такой политики, потому что поставки были дешевыми и обильными.

«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого, долгого времени», — отметила она.

Европа сможет пережить эту зиму, несмотря на то, что это будет сложно, дорого и для этого потребуется оказать помощь различным группам людей и промышленности, считает бывший исполнительный директор Energy UK.

Она также добавила, что закрытие трубопровода и решение стран G7 ввести предельную цену на российскую нефть были «решительными заявлениями» и «ожидаемыми».

2 сентября «Газпром» сообщил, что транспортировку газа по «Северному потоку» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

3 сентября Reuters писал, что «Северный поток» возобновил работу после остановки.

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