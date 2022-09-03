Spiegel: лишь 13 из 63 сухогрузов с Украины перевозили пшеницу

Только 13 из 63 сухогрузов вывезли из украинских портов пшеницу, а остальные перевезли фуражное зерно для кормления скота. Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на источники.

«Большинство сухогрузов вывезли из украинских портов не пшеницу, а кукурузу и продукты из сои или подсолнечника, которые используют для кормления скота. И лишь на 13 из 63 судов была пшеница», — отметили в публикации.

Остальные 50 судов везли кукурузу и другую продукцию для производства кормов для животных или биотоплива. Это произошло из-за того, что на Украине осталось много запасов кукурузы с осени 2021 года. Поэтому она блокирует большинство складов, а также вывоз пшеницы, которая была заготовлена летом.

По данным издания, с начала «зерновой сделки» судна вывезли 1,5 млн тонн зерна и масличных культур.

2 сентября Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще восьми судов. Они должны вывезти 158 075 тонн продовольствия. Так, сухогрузы Nord Virgo и Fulmar S выйдут из порта Южный. Они направятся в Китай и Болгарию с целью доставки 62 340 тонн кукурузы и 9 835 тонн подсолнечного жмыха соответственно.