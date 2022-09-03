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Замглавы ФНЭБ Гривач предрек дальнейший рост цен в ЕС из-за остановки «Северного потока»

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Газпром «Северный поток - 2»

Антироссийские санкции привели к приостановке работы «Северного потока», что скажется на дальнейшем росте цен в Европе. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Санкционный режим привел к выводу из строя последнего работающего агрегата газопровода «Северный поток». Значит, следует ожидать дальнейшего роста цен и ухудшения ситуации с энергетической безопасностью в Европе», — отметил Гривач.

По его словам, оправдались худшие опасения, так как нарушение сервисного обслуживания турбин вывело из строя последний работающий агрегат на КС «Портовая». Однако у европейцев есть возможность изменить тяжелую ситуацию в лучшую сторону с помощью ввода «Северного потока -2».

Он добавил, что правительство Германии сейчас, скорее всего, неспособно что-то изменить и этот проект не будет запущен. Поэтому ситуация в Европе будет только ухудшаться.

Ранее в субботу представитель Федерального сетевого агентства ФРГ заявил об обеспечении надежных поставок газа в Германию в настоящее время. По его словам, сейчас страна «лучше подготовлена», чем несколько месяцев назад. Представитель немецкого регулятора подчеркнул, что власти «неуклонно и последовательно» движутся по пути укрепления энергонезависимости от России.

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