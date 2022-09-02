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Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну не остановлены полностью

Министр Панье-Рюнаше: поставки российского газа во Францию находятся на минимуме

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Kacper Pempel/Reuters

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета обороны страны, что страна продолжает получать российский газ, хоть и в значительно меньших количествах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас цели по заполнению газохранилищ выполняются, уровень заполненность составляет 92%.

«Поставки российского газа сейчас на крайне низком уровне. Они не прекращены полностью, но на самом низком уровне», — поделился Панье-Рюнаше.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения потолка цен на газ из РФ.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.

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