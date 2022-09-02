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Медведев: в Европе «просто не будет» газа из России в случае введения потолка цен

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Valentin Yegorshin/Reuters

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что в Европе не будет российского газа, если Евросоюз примет решение об ограничении цен на него.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — сказал он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести ограничение цен на российский газ.

Ранее фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.

По ее словам, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.

До этого Bloomberg писало, что внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.

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