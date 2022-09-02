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Минэкономики Украины сообщило, что безработица в стране достигнет 28,2% в 2023 году

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министерство экономики Украины спрогнозировало уровень безработицы в 28,2% в 2023 году. Средняя заработная плата граждан страны, по оценкам ведомства, составит чуть менее $500 (18 508 гривен), сообщает издание «Экономическая правда».

В министерстве также ожидают сокращение ВВП более чем на треть по итогам 2022 года и стремительный рост цен в 2023-м. В то же время инфляция по итогам 2023 года в стране должна составить 30,6%. Для сравнения, в июле этот показатель был на уровне 22,2%.

Кроме того, ведомство также сделало прогноз по курсу украинской валюты к американской в 2023 году. По оценкам ведомства, курс доллара к гривне достигнет 50 расчетных единиц. В настоящее время этот показатель составляет 37 гривен. Индекс потребительских цен в следуюдем году составит 30,6%.

В июле 2022 года уровень безработицы на Украине достиг рекордной отметки 35%. Однако до конца декабря этот показатель, вероятнее всего, сократится.

24 августа экономист Татьяна Куликова в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что цены на Украине вырастут на десятки процентов после запуска «печатного станка». Нацбанк страны за неделю с 16 по 23 августа «напечатал» дополнительно 30 млрд гривен ($814 млн) для покрытия дефицита бюджета страны. К подобной практике прибегали и западные страны, включая Германию и США, во времена Первой и Второй мировых войн.

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