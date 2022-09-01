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Bloomberg: самые богатые россияне с начала года потеряли почти $54 млрд

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Depositphotos

Состояние богатейших российских предпринимателей сократилось на $53,939 млрд с начала 2022 года. Информация об этом следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех потерял совладелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов — $7,53 млрд . Теперь его капитал составляет $21,3 млрд. На втором месте по объему потерь — акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович. Он с начала 2022 года утратил $7,34 млрд. На сегодняшний день Абрамович владеет $10,7 млрд.

Состояние главного бенефициара металлургической компании НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $5,91 млрд, до $22,1 млрд. Акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко с начала года потерял $4,65 млрд, и сейчас он владеет $17,8 млрд.

Президент горно-металлургической компании «Норникель» и холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, напротив, увеличил свое состояние на $2,2 млрд, до $33 млрд.

В начале августа сообщалось, что, согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние российских богатейших людей сократилось на $60 млрд с начала 2022 года.

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