Россия ответила на «русофобские» санкции Канады

В ответ на санкции Оттавы, введенные против российских граждан, Москва включила в стоп-лист 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады, сообщается на сайте МИД РФ.

В список в основном включены военнослужащие ВВС, Сухопутных войск, флота Канады, среди них — заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер, командующий тихоокеанским флотом ВМС Канады и объединенным оперативным формированием на Тихом океане контр-адмирал Кристофер Робинсон и др.

Кроме того, в стоп-лист попали исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике Стивен Ван Дайн, бывший член Палаты общин Парламента Канады Крейг Скотт, а также политолог Жозеф Бушар и другие деятели.

Ранее власти Канады несколько раз вводили антироссийские санкции. Так, 23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит санкции в отношении 62 граждан и одного оборонного предприятия России.

До этого, 2 августа, правительство Канады сообщило о расширении списка санкций против России, добавив в него 43 физических и 17 юридических лиц. В ответ МИД России запретил въезд в страну 62 канадцам.