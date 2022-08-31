Песков рассказал, как его дочь Лиза попалась на уловки мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его дочь Лиза попалась на уловки мошенников с банковскими картами. Об он заявил во время выступления на просветительском марафоне «Знание», сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, в конечном счете деньги были возвращены его дочери. Попытка кражи денег была совершена в 2021 году.

«Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства обратил внимание, что уже неоднократно предупреждал дочь о подобных действиях злоумышленников, призывая быть более внимательной.

«Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули», — заключил Песков.

Ранее эксперты предупреждали, что финансовая грамотность не только защитит от мошенников, но и поможет заработать.