Продажи лекарств в России упали на 17% в июле из-за ажиотажного спроса весной

Продажи лекарств в аптеках по всей России в июле упали на 17% из-за того, что россияне сделали большие запасы медикаментов еще во время ажиотажного спроса весной. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные DSM Group.

В натуральном выражении в июле 2022 года продажи лекарств сократились на 17%, до 297 млн упаковок. В денежном выражении оборот упал почти на 2%, до 87,9 млрд рублей. Также на 6,1% упали продажи БАД в денежном выражении, до 5,6 млрд рублей, отметили в публикации.

Эксперты и участники рынка сошлись во мнении, что июль для фармрозницы стал наиболее слабым месяцем в плане продаж. Несмотря на ажиотажный спрос на лекарства весной, лето также является традиционно низким сезоном. Однако некоторые участники рынка отметили серьезное падание продаж, в частности на витамины, так как пандемия коронавируса стала ослабевать.

Аналитики посчитали, что до конца года темпы роста спроса будут ниже весенних показателей. По итогам 2022 года рост продаж лекарств в рознице может быть на уровне 13-15%. При этом год назад этот показатель был на уровне 3,4%.

В начале августа в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак», которая отслеживает и лекарственные средства) заявили, что с увеличением заболеваемости летом 2022-го роста спроса на лекарства, как это было в прошлые волны пандемии, не произошло. Россияне стали меньше покупать противовирусные препараты, несмотря на подъем заболеваемости Covid-19, продолжающийся с начала июля.