Мишустин призвал использовать цифровые активы при оплате импортных товаров

Внедрение цифровых активов необходимо в качестве безопасной альтернативы, которая будет гарантировать бесперебойную оплату при импорте и экспорте, считает глава Кабмина России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию в экономике премьер оценил на стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы.

«Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива...» — сказал он.

По его словам, нужно найти альтернативу, гарантирующую бесперебойную оплату за поставки товаров из других стран в РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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