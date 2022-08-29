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Московские власти приобрели владимирский завод для ремонта дорог

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Власти Москвы купили владимирский завод, который производит материалы для ремонта асфальта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа приобрела научно-производственное предприятие «Биотум». Ему принадлежит завод по производству смесей на основе битума во Владимирской области. При этом гендиректор «Биотум» Артур Азаев и глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подтвердили сделку, но ее сумму решили не называть.

По словам Азаева, «Биотум» длительное время поставлял материалы для Москвы и зарекомендовал себя в качестве добросовестного подрядчика. Поэтому компания была оценена как выгодный актив для Москвы, который целесообразно иметь в собственности города. Гаман же указал, что завод поможет оптимизировать поставки асфальта для столицы. Кроме того, Москва получит продукцию уже собственного производства по более низким ценам, что положительно скажется на обслуживании дорог.

Аналитики компании СМПРО подсчитали, что «Биотум» занимает седьмое место по объему выручки среди прочих производителей битумных смесей в ЦФО. По итогам 2021 года выручка компании была на уровне 1,4 млрд рублей, поднявшись в три раза. Однако гол все таки был завершен с чистым убытком в 30 млн рублей.

В середине июля президент России Владимир Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети. Это входит в план пятилетнего дорожного строительства. План предусматривает формирование перечня автомобильных дорог, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществить.

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