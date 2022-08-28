Еще трем судам разрешили вывести с Украины более 70 тысяч тонн продовольствия

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинских портов трех судов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение представителей СКЦ.

Три танкера вывезут с украинской территории в общей сложности 72,98 тыс. тонн продовольствия. Сухогруз Karteria доставит 37,5 тыс. тонн пшеницы в Турцию, где ее переработают в муку. Эту партию купила Всемирная продовольственная программа, чтобы доставить в Йемен.

Еще два судна — Peace M и Ash Baltic — вывезут 24,48 тыс. и 11 тыс. тонн кукурузы соответственно и направят в Румынию и Египет.

Танкеры должны отправиться в море 29 августа. Также в этот день в Турцию с 3,8 тыс. тонн пшеницы направится сухогруз Anastasia, получивший разрешение на выход ранее.

На этой неделе начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа.

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.