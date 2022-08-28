Талибы* заявили, что Россия готова подписать соглашение по поставкам нефти

Представители запрещенной террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) заявили, что почти заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Об этом сообщило афганское издание TOLOnews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана.

Как сообщил врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз, деньги для оплаты нефти и газа будут проходить через третьи страны, так как российские и афганские банки находятся под санкциями.

Нуруддин Азиз также добавил, что передал официальное приглашение в Афганистан главе Татарстана Рустаму Минниханову во время визита в регион.

Ранее Азиз сообщил, что Кабул заинтересован в покупке 1 млн баррелей российской нефти по бартеру. При текущих ценах на российскую нефть Urals речь идет об эквиваленте $50-60 млн. Востоковед и политолог Алексей Малашенко в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что у Афганистана нет товаров на такую сумму, поэтому, вероятно, сделка будет подразумевать некие политические договоренности.