Представитель ООН заявил, что на Украине нет места для хранения нового урожая зерна

Представитель ООН в специальном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что на Украине нет места для хранения нового урожая зерна. Об этом сообщает RT.

По словам Абдуллы, украинские хранилища до сих пор заполнены, в них находятся миллионы тонн зерна.

В ООН добавили, что необходимо вывезти намного больше зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

Ранее Минобороны Турции сообщало в Twitter, что шесть судов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов. По информации сервиса отслеживания судов Marine Traffic, с территории страны вышли суда под названиями Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker , SSI Invincible II и Aeolos.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа.