В Греции в настоящий момент разгар сезона, при этом рабочего и обслуживающего персонала там не хватает, в стране наблюдается наиболее высокий уровень безработицы, как и в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь об уровне безработицы в странах Европы.

«Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше», — отметила жительница острова Корфу Татьяна.

По словам собеседницы, люди стали требовательными, рассчитывая на гарантии.

В свою очередь Мадридец Хуан подчеркнул, что в Испании продолжают бороться с последствиями пандемии.

«Объявлений о поиске официанта или бармена мало: в период пандемии многие заведения закрылись. Но те, кто готов к подобному графику, легко могут устроиться курьером», — подчеркнул он.

Ранее в Греции заявили, что ЕС нужно найти компромисс с Россией и отменить санкции.