Россияне в июле начали активно брать карты с овердрафтом

Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на 25% по сравнению с августом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».

По информации экспертов, тенденция поменялась в связи с перетоком зарплатных проектов бывших иностранных компаний.

По информации организации, количество выданного «пластика» с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт.

Также стало известно, что сумма выдач резко выросла — на 14%, до 1,43 миллиарда рублей.

«Овердрафт — довольно специфичный продукт, который используется рядом игроков рынка в рамках привлечения предприятий на обслуживание зарплатных проектов», — добавил генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее стало известно, что долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 трлн руб.

Также утверждалось, что россияне на фоне санкций пользовались кредитными каникулами вдвое реже, чем в начале пандемии.