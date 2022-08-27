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«ЕвроХим» выделит миллиард рублей на социальные проекты города Ковдор

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Александр Алексеев

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Мурманской области. Документ предусматривает, что в ближайшие три года Ковдорский горно-обогатительный комбинат компании «ЕвроХим» направит на обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в Ковдоре миллиард рублей.

Подписание соглашения состоялось сегодня, 27 августа, в городе Ковдор в день празднования 60-летия Ковдорского ГОКа и дня рождения компании «ЕвроХим».

В церемонии подписания приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Стороны договорились об объединении усилий по дальнейшему развитию города и улучшению качества жизни в нем.

Подписанное соглашение определяет основные направления улучшения в Ковдоре качества медицинского обслуживания, городской среды и благоустройства, развития спорта, школьного и профессионального образования, иные социальные проекты.

В результате в Ковдоре будет построено новое здание инфекционного отделения больницы, заработает система привлечения врачей дефицитных специальностей, город избавится от пустующего 9-этажного недостроя советских времен, а парк «Гиперборея» обретет абсолютно новый вид.

Со следующего года в рамках программы «Профессионалитет» на базе Ковдорского политехнического колледжа заработает образовательно-производственный кластер, сам колледж будет обновлен и оснащен самым
современным оборудованием.

Согласован еще ряд перспективных направлений социально-экономического сотрудничества, а также включения проектов «ЕвроХима» в Ковдоре в
федеральные проекты и государственные программы.

Подписанное соглашение стало хорошим подарком жителям Ковдора к празднику Ковдорского ГОКа и компании «ЕвроХим». В этот день они смогли смогли стать зрителями и участниками мероприятий летнего фестиваля «Гиперборея», торжественного открытия Гиперборейского художественного вернисажа и других событий праздничной программы.

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