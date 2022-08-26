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Медведев заявил, что Россия будет поставлять ЕС газ, если ей не будут выкручивать руки

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия готова поставлять в Европу газ в требуемых объемах, если западные страны не будут выкручивать российской стороне руки ограничениями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если нам будут выкручивать руки, если будут запрещать платежи или если будут отказываться от поставки отремонтированных турбин или от запуска «Северного потока — 2», такого рода поставок, наверное, не будет в тех объемах, в которых западные страны на это рассчитывают», — заявил он.

На прошлой неделе «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по «Северному потоку — 1» с 31 августа по 2 сентября для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60.

На этом фоне в Европе начала расти цена на топливо. 26 августа стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта. Общий рост стоимости топлива с начала дня составил почти 11%.

Кроме того, не до конца понятна ситуация с другими турбинами газопровода. Накануне «Газпром» сообщил, что агрегаты «Северного потока – 1» не находятся на ремонте в Канаде. Однако министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивает, что после отправки одной из турбин в Германию, в ее стране остались пять российских турбин. Она также пообещала, что Оттава вернет их РФ.

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